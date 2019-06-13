أرقام "الكان" القياسية (22) .. الإيفواري "لوران بوكو" صاحب رقم قياسي عمره 49 عامًا في أمم إفريقيا

أيام قليلة وتنطلق منافسات النسخة الثانية والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة القارية.

ويقدم "الفجر الرياضي" حتي موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 سلسلة حلقات متواصلة بعنوان "أرقام الكان القياسية" يتناول في كل حلقة أبرز الأرقام القياسية في تاريخ البطولة القارية التي انطلقت للمرة الأولي عام 1957 في السودان، وتوج المنتخب المصري بلقبها الأول.

ونتناول في الحلقة الثانية والعشرين من سلسلة "أرقام الكان القياسية" الرقم القياسي المسجل باسم نجم منتخب كوت ديفوار السابق "لوران بوكو" صاحب أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة ببطولة أمم إفريقيا 2019.

شارك لوران بوكو مع منتخب كوت ديفوار في الفترة من 1967 وحتي 1980 وكان أحد نجوم القارة السمراء والمنتخب الإيفواري، ظل متربعًا علي عرش هدافي بطولات كأس الأمم الأفريقية طيلة 38 عامًا برصيد أربعة عشر هدفًا سجلها في نسختي البطولة عامي 1968 – 1970، و لم يستطيع كبار هدافي إفريقيا تحطيم رقم هذا اللاعب الفذ، حتي جاء الأسد الكاميروني صامويل إيتو ليحطم هذا الرقم في نسخة البطولة عام 2008.

لوران بوكو لا يزال يحتفظ برقمه القياسي كأكثر لاعب سجل أهدافًا في مباراة واحدة في منافسات بطولة أمم إفريقيا عبر التاريخ، حيث سجل 5 أهداف لمنتخب بلاده في شباك اثيوبيا في مباراة انتهت بفوز المنتخب الإيفواري 6 / 1 في نسخة البطولة عام 1970 أي منذ حوالي 49 عامًا.

ويحتل لوران بوكو المركز الثاني في ترتيب الهدافين التاريخيين لبطولة أمم إفريقيا برصيد 14 هدفًا، خلف نجم الكاميرون صامويل ايتو صاحب الـ 18 هدف.