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اليوم .. مواجهات قوية بنصف نهائي "سي أي بي" للاسكواش

الخميس 13/يونيو/2019 - 02:23 م
اليوم .. مواجهات قوية بنصف نهائي سي أي بي للاسكواش
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دينا نبيل
 
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تقام اليوم منافسات نصف نهائي بطولة "سي اي بي" الدولية للاسكواش التي ينظمها نادي وادي دجلة ، في مول العرب خلال الفترة من 9 يونيو وحتى 14 من الشهر نفسه .


وستكون مواجهات الرجال مصرية خالصة، حيث يلعب محمد الشوربجي مع كريم عبد الجواد ومحمد أبو الغار مع طارق مؤمن.

 

فيما ستكون منافسات نصف نهائي السيدات بين رنيم الوليلي مع نور الطيب، و نوران جوهر مع الفرنسية كاميل سيرمي

 

يذكر ان الثنائي نور الشربيني المصنفة رقم 2 على العالم وعلى فرج المصنف رقم 1 على العالم وبطل أندية وادي دجلة قد ودعا منافسات البطولة من دور المجموعات.


يذكر أن البطولة يشارك فيها أفضل 16 لاعبًا في العالم وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش، ويصل مجموع جوائزها 320 ألف دولار.

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