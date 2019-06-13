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هيئة ناقلات النفط: إمدادات النفط للغرب قد تتعرض للتهديد

الخميس 13/يونيو/2019 - 02:16 م
هيئة ناقلات النفط: إمدادات النفط للغرب قد تتعرض للتهديد
ناقلة نفط
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وكالات
 
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قالت هيئة ناقلات النفط إن المخاوف بشأن سلامة أطقم السفن تتنامى بعد تعرض ناقلتين اليوم إلى هجمات، مشيرة إلى أن إمدادات النفط للغرب قد تتعرض للتهديد إذا استمرت المخاطر.

 

من ناحية أخرى، قال وسطاء شحن إن شركتين مالكتين لناقلات نفط علقتا الحجوزات الجديدة إلى منطقة الخليج.

 

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر مطلع لم تسمه، قوله إن فرق بحث وإنقاذ إيرانية انتشلت 44 بحاراً من ناقلتي النفط المعطوبتين في خليج عمان. وأضافت الوكالة أنه تم نقل البحارة إلى مرفأ جاسك الإيراني.

 

كانت البحرية الأميركية قالت صباح الخميس، إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث وإنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بغرق الناقلة "فرونت ألتير"، وهي إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لحادث بخليج عُمان، بينما نقلت صحيفة نرويجية عن "شركة فرونت لاين" تأكيدها أن الناقلة "فرونت ألتير" مشتعلة في خليج عمان.

 

يأتي ذلك فيما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، فيما بعد، عن مسؤول بميناء إيراني، نفيه لأنباء غرق ناقلة بعد تعرضها لهجوم في خليج عمان.

 

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