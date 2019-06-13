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تعليق ناري جديد من رئيس الفيفا بشأن فضائح الكاف

الخميس 13/يونيو/2019 - 02:14 م
تعليق ناري جديد من رئيس الفيفا بشأن فضائح الكاف
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الفجر الرياضي
 
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قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "فيفا"، إنه ينتابه حالة من القلق بسبب مايحدث داخل الكاف، مؤكدا علمه بوجود مشاكل كثيرة داخل الاتحاد الإفريقي، وهو ماأثر بالسلب على نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وتابع رئيس فيفا في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، :" لايزال الوضع الحالي في أفريقيا يقلقني ويقلق الاتحاد الدولي بشكل كامل، العديد من الاتحادات طلبت أن نتدخل لإنهاء كل مايحدث".

 

ووعلق إنفانتينو عن الاتهمات التي وجهت لرئيس الكاف قائلا:"يجب احترام احتمالية براءة رئيس كاف، لكن إذا وجدت لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي أي شبهة فساد سيتم اتخاذ اللازم ضده، فنحن نريد مساعدة إفريقيا".

 

وكانت السلطات الفرنسية قد إلقاء القبض على أحمد أحمد بعد اتهمامه بتهم تتعلق بالفساد قبل أن يتم إطلاق سراحة بعدها بساعات.

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