متحدث الرقابة الإدارية: التعاون بين الدول يحد من الفساد بشكل كبير

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قال المستشار محمد الزاهد، المتحدث باسم هيئة الرقابة الإدارية، إنه في نهاية جلسات اليوم الثاني لمنتدى أفريقيا الاول لمكافحة الفساد، سيتم الخروج بتوصيات لدفع عملية مكافحة الفساد.



وأضاف "الزاهد"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الأخبار" على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن المنتدى تضمن طرح العديد من الرؤى حول مكافحة الفساد، وسبل دفع عملية مكافحة الفساد ومن أبرزها ضرورة وجود شراكة بين الدول وإبرام اتفاقية مشتركة تتيح تبادل المعلومات لاسترداد الأموال التي يتم تهريبها من قبل الفاسدين.



وتابع، ان التعاون بين الدول وبعضها على المستوى الإقليمي والقاري سياسهم بشكل كبير في الحد من الفساد ومكافحته.



هذا وتستضيف مدينة السلام «شرم الشيخ»، المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد، والذي بدأت فعالياته أمس الأربعاء ولمدة يومين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية، ويشارك في تنظيمه عدد من الوزارات والجهات والهيئات الرقابية.

ويشارك في المنتدى وزراء العدل والداخلية ورؤساء أجهزة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد والكسب غير المشرع والمركزي للمحاسبات بالدول الأفريقية، و200 مسئول رفيع المستوى.



ويأتي المنتدى بمبادرة مصرية تعكس الاستعداد المصري للتعاون ونقل الخبرات لأشقائها الأفارقة في هذا المجال الذي حققت مصر فيه إنجازات ملموسة.

