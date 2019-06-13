وكيل كاريلو يكشف تطورات جديدة في مفاوضات الهلال

كشف إليو كاساريتو، وكيل أعمال البيروفي أندريه كاريلو، جناح فريق بنفيكا البرتغالي الذي كان معاراً لفريق الهلال، تطورات جديدة في علاقته مع “الزعيم”.

وكانت إدارتي نادي الهلال السابقة برئاسة الأمير محمد بن فيصل، والمكلفة برئاسة عبدالله الجربوع، حاولت في الفترة الماضية حسم ملف بقاء كاريلو مع الفريق بشكل نهائي.





في السياق ذاته، لم يتمكن أي من الإدارتين من التوصل إلى اتفاق مع إدارة بنفيكا لشراء كاريلو، نظراً لمبالغة النادي البرتغالي في القيمة المالية المطلوبة، وتلقى اللاعب للعديد من العروض.





وأكد كاساريتو في تصريحات لإذاعة “راديو كابيتال”، قائلاً: “مستقبل كاريلو غير معروف حتى الآن لوجود انتخابات في نادي الهلال“.





وأضاف: “أظهر لي أحد المرشحين اهتماماً بضم كاريلو، لكن حالياً لديه عقد مع بنفيكا البرتغالي، سننتظر انتهاء الانتخابات لمعرفة الموقف النهائي للنادي السعودي”.





وتابع وكيل الجناح البيروفي، قائلاً: “قبل بضعة أسابيع طلب نادٍ فرنسي ضم كاريلو ، بالإضافة إلى المهتمين دائمًا من الدوري الإنجليزي”.





واختتم: “حيث لعب كاريلو من قبل مع واتفورد في موسم 2017-18، وسيتم حسم ملفات التفاوض بعد نهاية بطولة كوبا أميركا 2019”.





وتقتصر المنافسة بين الثنائي موسى الموسى، وفهد بن نافل، على مقعد رئاسة نادي الهلال، بعد أن تقدما بملف ترشحهما خلال الفترة الزمنية التي حددتها الهيئة العامة للرياضة، ابتداءاً من يوم الأحد الماضي واستمرت لمدة 3 أيام.



