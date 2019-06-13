بعد إيداع الدفعة الـ19.. حساب المواطن يكشف عن تفاصيل مهمة بشأن أسعار البنزين

بعد إيداع الدفعة الـ19، يكشف حساب المواطن عن تفاصيل مهمة بشأن أسعار البنزين، وأوضح برنامج "حساب المواطن"، أنه يتم تعويض المستفيدين عن رفع أسعار البنزين من خلال الدعم المُقدّم، الذي يمثل فرق التكلفة ما بين السعر السابق والحالي.





وفي تغريدة لموقع حساب المواطن على تويتر قال " بأنه يتم تعويض المستفيدين من خلال الدعم المُقدّم، الذي يمثل فرق التكلفة ما بين السعر السابق والحالي، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغيير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.





وكان برنامج "حساب المواطن" قد أودع قبل يوم الاثنين، 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة التاسعة عشرة لشهر يونيو من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 9.2 مليون ريال، وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 83% متخطياً عددهم حاجز الـ 12.4 مليون مستفيد، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 45 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لتسعة عشرة دفعة أكثر من 342 مليون ريال.





وأفاد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، بأن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة.





وبين القحطاني، بأن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.6 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر يونيو أكثر من 1.4 مليون مستفيد.





وأشار المتحدث الرسمي للبرنامج، إلى أن البرنامج يوفر إمكانية معرفة مبلغ الدعم المتوقع الحصول عليه، وذلك باستخدام الحاسبة التقديرية للدعم من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، وبأن المستفيد من البرنامج يمكنه تغيير حسابه البنكي من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية والذهاب إلى صفحة "تفاصيل الطلب" ثم "بيانات الحساب البنكي" ومن ثم تغيير رقم الآيبان.