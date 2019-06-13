ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

صلاح حليمة: مواجهة الفساد سيوفر على الدولة 150 مليار دولار

الخميس 13/يونيو/2019 - 02:06 م
صلاح حليمة: مواجهة الفساد سيوفر على الدولة 150 مليار دولار
صلاح حليمة
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر قطعت شوطا كبيرا في مكافحة الإرهاب بشهادة المؤسسات الدولية، مضيفًا أن المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد فرصة جيدة حتى تنقل مصر خبرتها للدول الأفريقية في مجال مجابهة الفساد.

وأشار "حليمة"، خلال لقاء خاص عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، إلى أن مواجهة الفساد سيوفر ما يقرب 150 مليار دولار على القارة الأفريقية، مضيفًا أن تلك المبالغ حال توفيرها ستوجه إلى دعم حركة التنمية الاقتصادية والبشرية.

وأضاف أن قارة أفريقيا في أمس الحاجة إلى دفع حركة التنمية بها، والاهتمام بعنصر الشباب.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
مصر - أساسي
x
21:00
تنزانيا - أساسي