صلاح حليمة: مواجهة الفساد سيوفر على الدولة 150 مليار دولار

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قال صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر قطعت شوطا كبيرا في مكافحة الإرهاب بشهادة المؤسسات الدولية، مضيفًا أن المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد فرصة جيدة حتى تنقل مصر خبرتها للدول الأفريقية في مجال مجابهة الفساد.



وأشار "حليمة"، خلال لقاء خاص عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، إلى أن مواجهة الفساد سيوفر ما يقرب 150 مليار دولار على القارة الأفريقية، مضيفًا أن تلك المبالغ حال توفيرها ستوجه إلى دعم حركة التنمية الاقتصادية والبشرية.



وأضاف أن قارة أفريقيا في أمس الحاجة إلى دفع حركة التنمية بها، والاهتمام بعنصر الشباب.

