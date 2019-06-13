عاجل.. "صحة أسيوط": خروج 167 من المصابين بالتسمم و31 حالة تحت الرعاية

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قال الدكتور محمد المصطفى، مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة، إنه تم أخذ عينات من المصابين بالتسمم بقرية كوم سرقنة، دائرة مركز ديروط وعينات من الطعام المتسبب في التسمم وأخرى من القيء وإرسالها للمعامل لتحليلها لافتًا إلى أنه تم متابعة جميع الحالات وإعطائهم الأدوية والعلاج اللازم حتى تماثلوا للشفاء وبعد الملاحظة والمتابعة تم خروج 167 حالة وما زالت 31 حالة تحت المتابعة والرعاية للتأكد من سلامتهم.



وكانت مديرية أمن أسيوط، قد تلقت إخطارًا من المقدم خالد شحاتة، رئيس مباحث مركز ديروط، يفيد وفاة الطفلة رؤى علاء جمال، 3 سنوات، وتسمم نحو 199 أطفال ونساء ورجال، اثر تناولهم تسالي الترمس والحمص في حفل زفاف نجل السيد فتوح عبد المنجي، بقرية كوم سرقنة، دائرة المركز.



وانتقلت قوة من مباحث مركز ديروط برئاسة المقدم خالد شحاته وضمت عدد من ضباط المركز بينهم الرائد حسام فتحي، المعاون الاول كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي، في حالة إعياء شديد.



وقالت مصادر أمنية أن المستشفى بدأت في استقبال حالات التسمم في الثالثة من صباح اليوم، واستدعت عدد كبير من الأطباء والتمريض لتغطية الحالات الواردة ومحاولة إسعافها لكن الطفلة رؤى لفظت انفاسها الأخيرة بعد نحو ساعتين من وصولها المستشفى متأثرة بإصابتها بالتسمم، لافتا إلى شدة الأعراض التي ظهرت عليها التي حالت بين استجابتها لإسعاف الأطباء.

