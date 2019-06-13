ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. "صحة أسيوط": خروج 167 من المصابين بالتسمم و31 حالة تحت الرعاية

الخميس 13/يونيو/2019 - 02:05 م
عاجل.. صحة أسيوط: خروج 167 من المصابين بالتسمم و31 حالة تحت الرعاية
Advertisements
طباعة
سحر فاروق الحمداني
 
Advertisements
قال الدكتور محمد المصطفى، مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة، إنه تم أخذ عينات من المصابين بالتسمم بقرية كوم سرقنة، دائرة مركز ديروط وعينات من الطعام المتسبب في التسمم وأخرى من القيء وإرسالها للمعامل لتحليلها لافتًا إلى أنه تم متابعة جميع الحالات وإعطائهم الأدوية والعلاج اللازم حتى تماثلوا للشفاء وبعد الملاحظة والمتابعة تم خروج 167 حالة وما زالت 31 حالة تحت المتابعة والرعاية للتأكد من سلامتهم.

وكانت مديرية أمن أسيوط، قد تلقت إخطارًا من المقدم خالد شحاتة، رئيس مباحث مركز ديروط، يفيد وفاة الطفلة رؤى علاء جمال، 3 سنوات، وتسمم نحو 199 أطفال ونساء ورجال، اثر تناولهم تسالي الترمس والحمص في حفل زفاف نجل السيد فتوح عبد المنجي، بقرية كوم سرقنة، دائرة المركز.

وانتقلت قوة من مباحث مركز ديروط برئاسة المقدم خالد شحاته وضمت عدد من ضباط المركز بينهم الرائد حسام فتحي، المعاون الاول كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي، في حالة إعياء شديد.

وقالت مصادر أمنية أن المستشفى بدأت في استقبال حالات التسمم في الثالثة من صباح اليوم، واستدعت عدد كبير من الأطباء والتمريض لتغطية الحالات الواردة ومحاولة إسعافها لكن الطفلة رؤى لفظت انفاسها الأخيرة بعد نحو ساعتين من وصولها المستشفى متأثرة بإصابتها بالتسمم، لافتا إلى شدة الأعراض التي ظهرت عليها التي حالت بين استجابتها لإسعاف الأطباء.
Advertisements
المزيد عن: فرح تسمم ترمس أسيوط
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
مصر - أساسي
x
21:00
تنزانيا - أساسي