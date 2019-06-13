عرض برتغالي قد يُبعد محمد شريف عن الدوري السعودي





يبدو أن محمد شريف لن يستمر في صفوف الأهلي المصري كثيراً، حيث تلقى عرضًا من نادي جيل فيسنتي البرتغالي، بجانب عرضين من الدوري السعودي للمحترفين.





وأكدت تقارير صحافية أن نادي جيل فيسنتي البرتغالي طلب ضم محمد شريف على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند بأحقية شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 400 ألف يورو، ونسبة 20% في حالة إعادة بيعه.





ويسعى الثنائي الفتح والعدالة للتعاقد مع محمد شريف خلال فترة الانتقالات الصيفية، على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، خاصة أنه ابتعد عن المشاركة مع الأهلي بشكل أساسي خلال الفترة الماضية.





ويسعى الفتح لتعزيز قوته الهجومية في الموسم الجديد بضم محمد شريف، فيما يأمل العدالة الصاعد حديثاً لمنافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، لتدعيم صفوفه بلاعبين خبرات للظهور بمستوى جيد وسط الكبار.





ومن المتوقع أن يحسم النادي الأهلي قراره بشأن رحيل محمد شريف أو استمراره بعد وضوح الرؤية بشأن المباريات المتبقية هذا الموسم، واستكمال الدوري المصري والكأس بعد نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية.





وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع محمد شريف صاحب الـ23 عاماً، قادماً من الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، وتألق مع الفريق الأحمر، ورغم قلة مشاركاته، إلا أنه كان البديل الهداف في صفوفه.



