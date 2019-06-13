رسميا.. العين الإماراتي يتعاقد مع مزيان حتى ٢٠٢٣

‫أعلن نادي العين الإماراتي تعاقده رسميا مع الدولي الجزائري عبد الرحمن مزيان قادما من اتحاد العاصمة لمدة ٤ مواسم.‬





‫ونشر النادي الإماراتي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" خبر التعاقد مع مزيان لدعم هجوم الفريق حتى صيف ٢٠٢٣.‬





‫وسيرتدي مزيان صاحب الـ٢٥ عاما مع العين القميص رقم ٨، حيث تعمل إدارة النادي الإماراتي على دعم صفوف الفريق بعد موسم كارثي الموسم المنقضي.‬