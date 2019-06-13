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رسميا.. العين الإماراتي يتعاقد مع مزيان حتى ٢٠٢٣

الخميس 13/يونيو/2019 - 01:57 م
رسميا.. العين الإماراتي يتعاقد مع مزيان حتى ٢٠٢٣
الجزائري عبد الرحمن مزيان
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علي نبوي
 
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‫أعلن نادي العين الإماراتي تعاقده رسميا مع الدولي الجزائري عبد الرحمن مزيان قادما من اتحاد العاصمة لمدة ٤ مواسم.‬

‫ونشر النادي الإماراتي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" خبر التعاقد مع مزيان لدعم هجوم الفريق حتى صيف ٢٠٢٣.‬

‫وسيرتدي مزيان صاحب الـ٢٥ عاما مع العين القميص رقم ٨، حيث تعمل إدارة النادي الإماراتي على دعم صفوف الفريق بعد موسم كارثي الموسم المنقضي.‬
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المزيد عن: دوري الخليج العربي العين الاماراتي الجزائري عبد الرحمن مزيان
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