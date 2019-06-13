رسميا.. العين الإماراتي يتعاقد مع مزيان حتى ٢٠٢٣
الخميس 13/يونيو/2019 - 01:57 م
علي نبوي
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أعلن نادي العين الإماراتي تعاقده رسميا مع الدولي الجزائري عبد الرحمن مزيان قادما من اتحاد العاصمة لمدة ٤ مواسم.
ونشر النادي الإماراتي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" خبر التعاقد مع مزيان لدعم هجوم الفريق حتى صيف ٢٠٢٣.
وسيرتدي مزيان صاحب الـ٢٥ عاما مع العين القميص رقم ٨، حيث تعمل إدارة النادي الإماراتي على دعم صفوف الفريق بعد موسم كارثي الموسم المنقضي.
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