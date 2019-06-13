كارمن سليمان: أحضر لسينجل مصري وألبوم خليجي ومفاجأة للجمهور في المهرجان الصيفي

أعربت المطربة الشابة كارمن سليمان، عن سعادتها بنجاح تتر مسلسل "حكايتي" التي قدمته في شهر رمضان الماضي، مؤكدة أنها تثق في أي عمل تتعاون فيه مع الشاعر نادر عبدالله والملحن خالد عز، إلى جانب أن الأغنية نفسها كانت جيدة، كاشفة عن حرصها على مشاهدة المسلسل وإعجابها به.





وأضافت "كارمن" في تصريحات صحفية، أنها تحب التواجد في موسم رمضان من خلال تقديم تتر مسلسل، لافتة إلى أنها اعتادت الاستماع إلى تترات المسلسلات قبل احترافها الغناء، مشيرة إلى أن إعجابها بالتتر يزداد كلما عبر أكثر عن قصة المسلسل.





وأشارت "كارمن" إلى أن الموسم الرمضاني هذا العام لم يحفل بالعديد من التترات، لكنها أعجبت بالتترات التي قدمتها دنيا سمير غانم، وأنغام، وشيرين التي قدمت أغنية "يا بتفكر يا بتحس" باللهجة اللبنانية لأول مرة، موضحة أن أغنية التتر إضافة للفنان في حال نجاحها، حيث إذ الجمهور لاستماعهم لها طوال شهر كامل.





وعن تقديمها ميني ألبوم ديني اجتماعي في رمضان، أوضحت "كارمن" أن غناء الأدعية الدينية يختلف عن تترات المسلسلات، كاشفة عن تقديمها ٦ أغنيات دينية اجتماعية، موضحة أن كل نوع غنائي لديه محبيه.





وكشفت "كارمن" عن طرحها أغنية منفردة باللهجة المصرية في نهاية شهر يوليو، لكنها لم تستقر على اسمها بعد، إذ مازلت تفاضل بين أغنيتين، إلى جانب ألبوم خليجي يضم ١٠ أغنيات، متابعة أنها تميل أكثر إلى تقديم الأغاني المنفردة لأنها تركز عليها بشكل أكبر، كما أنها أسهل، ووصولها للجمهور أسرع، على عكس الألبوم الذي يقدم أكثر من حالة.





وعن غنائها باللهجة الخليجية، أكدت "كارمن" أن لديها قاعدة جماهيرية في الخليج، والجمهور الخليجي يحب لهجتها، كما أوضحت أنها لا تفكر حاليًا في الاتجاه إلى التمثيل لكنها تحب خوض التجربة، ولكنها ليست على رأس أولياتها في هذه الفترة.





وتابعت "كارمن" أنها تستعد لإحياء حفل في المهرجان الصيفي في دار الأوبرا المصرية، والتي ستغني فيه للمرة الأولى على المسرح المكشوف، كاشفة عن تحضيرها لمفاجأة لجمهورها في الحفل، وسعادتها بالحفل الذي سيغلب عليه الطابع الشبابي.



