فيديو جديد لاشتعال إحدى ناقلتي النفط في بحر عمان
الخميس 13/يونيو/2019 - 12:52 م
وكالات
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نشرت وكالة يونيوز اللبنانية للأخبار مشاهد
جديدة حصرية لاشتعال إحدى ناقلتي النفط في بحر_ عمان عقب استهدافها بالطوربيد.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن مصادر محلية
عمانية بأن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، صباح اليوم الخميس.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارين
كبيرين بصورة متتالية سُمع في داخل مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية
تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.
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