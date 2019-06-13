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فيديو جديد لاشتعال إحدى ناقلتي النفط في بحر عمان

الخميس 13/يونيو/2019 - 12:52 م
فيديو جديد لاشتعال إحدى ناقلتي النفط في بحر عمان
حريق ناقلة نفط
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وكالات
 
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نشرت وكالة يونيوز اللبنانية للأخبار مشاهد جديدة حصرية لاشتعال إحدى ناقلتي النفط في بحر_ عمان عقب استهدافها بالطوربيد.

 

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن مصادر محلية عمانية بأن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، صباح اليوم الخميس.

 

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في داخل مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

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