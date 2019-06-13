تفاصيل جديدة.. سر دهشة أطباء ريال مدريد في صفقة الموسم
الخميس 13/يونيو/2019 - 12:46 م
الفجر الرياضي
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أمضى الصربي لوكا يوفيتش، لاعب ريال مدريد الإسباني، الفحوصات الطبية المكثفة بنجاح في الميرينجي قبل انتقاله رسميا لصفوف الفريق الملكي بعقد يمتد حتى 2025.
وأكد برنامج الشرينتيجو الشهير في إسبانيا، أن أطباء ريال مدريد الذين قاموا بفحص يوفيتش أمس عبروا عن دهشتهم من الحالة البدنية المميزة لمهاجم الصربي.
وكان ريال مدريد قد نجح في ضم يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت مقابل 65 مليون يورو بالحوافز في الأيام الماضية لينافس كريم بنزيما على المهاجم الأساسي في مدريد بالموسم المقبل.
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