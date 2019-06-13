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إصابة نجم الاتحاد أثناء مشاركته مع منتخب بلاده

الخميس 13/يونيو/2019 - 12:44 م
إصابة نجم الاتحاد أثناء مشاركته مع منتخب بلاده
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تعرض المغربي مروان دا كوستا، نجم فريق اتحاد جدة، للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، في مواجهة نظيره الجامبي،  الودية، مساء أمس الأربعاء.
وغادر دا كوستا ملعب مباراة منتخب المغرب وجامبيا، بعد تعرضه لإصابة أجبرته على الخروج، لعدم قدرته على استكمال اللقاء، دون الكشف عن طبيعتها.

وتعرض منتخب المغرب للهزيمة أمام منتخب جامبيا، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بمدينة مراكش، ضمن استعدادات “أسود الأطلس”، لخوض غمار بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأثار نبأ إصابة دا كوستا قلق جماهير الاتحاد، نظراً لعدم الكشف عن طبيعة إصابته ومدة غيابه، مع اقتراب انطلاق دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

في السياق ذاته، تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر إقامتها فى مصر يوم 15 يونيو المقبل، على أن يكون حفل الختام والمباراة النهائية في 13 يوليو 2019.

وكانت تقارير صحفية مغربية، ذكرت أن نهائيات الأمم الإفريقية ستشهد الظهور الأخير للنجم دا كوستا، الذي يقترب من إعلان اعتزال اللعب دولياً.

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