ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. أمر بضبط وإحضار الفنان فاروق الفيشاوي

الخميس 13/يونيو/2019 - 12:45 م
عاجل.. أمر بضبط وإحضار الفنان فاروق الفيشاوي
الفنان فاروق الفيشاوى
Advertisements
طباعة
مـروة هيـكل
 
Advertisements
أمرت نيابة التهرب من الضرائب بسرعة ضبط وإحضار الفنان فاروق الفيشاوي لسداد 160 ألف جنيه باقي مستحقات الضريبة من مبلغ 380 ألف جنيه تعويض.

وكشفت تحقيقات نيابة التهرب من الضرائب قيام الفنان فاروق الفيشاوي بعمل مسلسلات وهم " أولاد الحلال ، عفريت القرش ، وقاتل بلا أجر ، وحياة شمس الأنصارى ، وكذا دعايه عن احدى شركات الاتصالات ، وكانت حصيلة تلك الأعمال بلغت ثلاثة مليون ونصف الميلون و380 ألف جنيه.

وقامت النيابة باستدعائه أكثر من مرة ولم يمتثل حضوره إلى مقر نيابة التهرب من الضرائب، فأصدرت قرارها المتقدم.
Advertisements
المزيد عن: فاروق الفيشاوي حوادث الفجر أخبار الحوادث
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
مصر - أساسي
x
21:00
تنزانيا - أساسي