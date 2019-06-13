عاجل.. أمر بضبط وإحضار الفنان فاروق الفيشاوي

أمرت نيابة التهرب من الضرائب بسرعة ضبط وإحضار الفنان فاروق الفيشاوي لسداد 160 ألف جنيه باقي مستحقات الضريبة من مبلغ 380 ألف جنيه تعويض.





وكشفت تحقيقات نيابة التهرب من الضرائب قيام الفنان فاروق الفيشاوي بعمل مسلسلات وهم " أولاد الحلال ، عفريت القرش ، وقاتل بلا أجر ، وحياة شمس الأنصارى ، وكذا دعايه عن احدى شركات الاتصالات ، وكانت حصيلة تلك الأعمال بلغت ثلاثة مليون ونصف الميلون و380 ألف جنيه.



