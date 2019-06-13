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غدا.. سيدات الإمارات تواجه جورجيا وديا

الخميس 13/يونيو/2019 - 12:42 م
غدا.. سيدات الإمارات تواجه جورجيا وديا
المنتخب الإماراتي للسيدات
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مصطفي صابر
 
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يلتقي منتخب السيدات الإماراتي، مباراة ودية غداً الجمعة أمام جورجيا، خلال المعسكر الخارجي المقام في العاصمة الجورجية تبليسي، حتى 18 يونيو.

حيث تضم قائمة المنتخب الإماراتي 21 لاعبة، اختارتهن  حورية الطاهري مدربة الفريق وهن:

آية وليد، سارة سامح، شهد خالد، نوف العنزي، العنود العنزي، روان الحمادي، موزة المسماري، عيدة الشحي، العنود خالد، فاطمة النوبي، سلامة محمد، أمل وائل، بدرية المنصوري، نهال عبد العزيز، أمينة علي، نعيمة إبراهيم، شهد جاسم، نجلاء عيسى، صالحة راشد، عفراء ياسر وأريج الحمادي.

وقالت حورية الطاهري، إن المعسكر يعتبر فرصة جيدة للوقوف على الحالة البدنية والفنية لمنتخب السيدات قبل الاستحقاقات المقبلة، مشيرة إلى أن المنتخب يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراتين الدوليتين.

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