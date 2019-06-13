قضية أخلاقية تهدد لاعب ضمك في الدوري السعودي

أعلن نادي ضمك، الصاعد حديثًا للدوري السعودي للمحترفين، التعاقد مع السنغالي بابكر سار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة موسم واحد قادمًا من الدوري الروسي.





وأشار الحساب الرسمي لنادي ضمك أن إدرة النادي نجحت في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، قادمًا من نادي إينيسي الروسي.





وفى هذا الصدد، أوضح موقع “nettavisen” النرويجي، إن السنغالي بابكر سار، المنضم حديثًا، تلاحقه قضية أخلاقية كبيرة ، إذ متهم في قضية اغتصاب.





كما أشار الموقع النرويجي، أن اللاعب رغم تبرئته من الجهات القضائية من قضية الاغتصاب، إلا أن محامي الفتاة التي تتهمه بذلك قدم استئنافًا جديدًا، ومن المتوقع ان تنظر المحكمة الإستئناف خلال الشهر القادم ، ما يجعل اللاعب ينتظر حكما في تلك القضية الأخلاقية.



