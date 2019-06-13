أحد يطلب تجديد إعارة متوسط ميدان الأهلي

قدمت إدارة نادي أحد، طلباً رسمياً لنظيرتها في نادي أهلي جدة، للموافقة على تجديد إعارة علي الأسمري، لاعب خط وسط فريق “الراقي”، لموسم إضافي.





وانضم الأسمري لصفوف أحد، في أغسطس عام 2018 الماضي، قادماً من الأهلي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، وشارك اللاعب في 21 مباراة بالموسم المنصرم في الدوري السعودي للمحترفين، وأحرز هدفاً واحداً.





وودع فريق أحد الدوري السعودي للمحترفين، وهبط لدوري الدرجة الأولى، بعد أن أنهى الموسم الأخير متذيلاً لجدول ترتيب البطولة برصيد 21 نقطة.

وبحسب ما أوردته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن إدارة نادي أحد التي ينتهي تكليفها الجمعة بعد المقبل، تتمسك باستمرار الأسمري في صفوف الفريق





وأوضحت الصحيفة السعودية، سبب تمسك إدارة أحد باستمرار الأسمري، مشيرةً إلى رغبتها في بناء فريق يكون فيه متوسط أعمار اللاعبين منخفض.



