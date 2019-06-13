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19 يونيو.. آخر موعد لاستلام وحدات دار مصر بالقاهرة الجديدة

الخميس 13/يونيو/2019 - 12:18 م
19 يونيو.. آخر موعد لاستلام وحدات دار مصر بالقاهرة الجديدة
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أعلن المهندس محمد السيد مصطفى رجب، جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، انه تم تحديد موعد 19 يونيو، آخر موعد لاستلام وحدات دار مصر بمدينة القاهرة الجديدة.

وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: قام الجهاز بإعداد برنامج زمنى لتسليم الوحدات.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 161، يوم الأحد 9/6/2019، ووحدات العمارة رقم 162، يوم الاثنين 10/6/2019، ووحدات العمارة رقم 167، يوم الثلاثاء 11/6/2019، ووحدات العمارة رقم 168، يوم الأربعاء 12/6/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 13/6/2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 60، يوم الأحد 16/6/2019، ووحدات العمارة رقم 63، يوم الاثنين 17/6/2019، ووحدات العمارة رقم 64، يوم الثلاثاء 18/6/2019، ووحدات العمارة رقم 38، يوم الأربعاء 19/6/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 20/6/2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس محمد السيد مصطفى رجب، أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع دمياط الجديدة، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.




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