مؤسسة النفط الليبية: قد نجلي الموظفين من ميناء رأس لانوف
الخميس 13/يونيو/2019 - 12:32 م
وكالات
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قالت مؤسسة النفط الليبية إنها قد تجلي موظفيها من ميناء رأس لانوف.
وأعربت المؤسسة عن قلقها الشديد إزاء الوجود
العسكري في مرفأ رأس لانوف لتصدير النفط.
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