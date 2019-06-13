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مؤسسة النفط الليبية: قد نجلي الموظفين من ميناء رأس لانوف

الخميس 13/يونيو/2019 - 12:32 م
مؤسسة النفط الليبية: قد نجلي الموظفين من ميناء رأس لانوف
مؤسسة النفط الليبية
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وكالات
 
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قالت مؤسسة النفط الليبية إنها قد تجلي موظفيها من ميناء رأس لانوف.

 

وأعربت المؤسسة عن قلقها الشديد إزاء الوجود العسكري في مرفأ رأس لانوف لتصدير النفط.

 

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