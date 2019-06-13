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برومو أغنية محمد رمضان "بابا" يتصدر مؤشرات البحث على جوجل

الخميس 13/يونيو/2019 - 12:23 م
برومو أغنية محمد رمضان بابا يتصدر مؤشرات البحث على جوجل
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الفجر الفني
 
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تصدر برومو أغنية محمد رمضان الجديدة "بابا" مؤشرات البحث على جوجل بعد طرحه أمس.

أغنية "بابا" تعاون فيها محمد رمضان مع المخرج أحمد عبد الواحد، كلمات خالد بدران، والتعاون الثالث على التوالي لرمضان مع الملحن والموزع رامي المصري بعد "اللهو الخفي" و"فيرس"، ويستكمل بها رمضان سلسلة الأغاني التي قدمها وصورها بطريقة الفيديو كليب مثل: "مافيا"، و"فيرس"، و"نمبر وان" وغيرها. 



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