إزالة عقار مكون من 12 طابقا خلال حملة مكبرة بحي شرق الإسكندرية (صور)





وتم هدم عدة أدوار وتسليم العقار بالكامل لمقاول الهدم لاستكمال الإزالة حتي سطح الأرض.



وجاء ذلك بحضور اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد بالمحافظة، اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد بالمحافظة، اللواء محمود حسن نائب مدير أمن الإسكندرية، وقوات الأمن والدفاع والحماية المدنية، بالاشتراك مع قوات الشرطة العسكرية بالمنطقة الشمالية.



وكان شدد الدكتور عبد العزيز قُنصوة، محافظ الإسكندرية، على ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على أي مخالفة في المهد وعدم السماح لأي مقاول بمخالفة اشتراطات البناء، وذلك للقضاء على ظاهرة البناء المخالف التي تمثل خطورة داهمة على أرواح وممتلكات المواطنين. كما أنها تشكل ضغط كبير على شبكات المرافق العامة بالمحافظة.





شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق الإسكندريه، برئاسة اللواء وحيد رضوان، حملة مكبرة على العقارات المخالفة لإزالتها، والتي أسفرت عن تنفيذ قرار إزالة حتى سطح الأرض لعقار مكون من ١٢ تقاطع شارع قنال المحمودية.وشملت قرارات الإزالة التي شنها الحي أرقام ٢٦٦٧، ٢٦٦٣، ٢٦٦٤، ٢٨٤٣، ٣٩١٠ لسنة ٢٠١٦، ورقم ٦١١ لسنة ٢٠١٩ للعقار الكائن ناصية شارع حسني حماد تقاطع شارع قنال المحمودية المكون من أرضي وأحدي عشر دورا علويا.