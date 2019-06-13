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إيران: الهجوم على ناقلة نفط يابانية بالتزامن مع زيارة آبي عملا مشبوها

الخميس 13/يونيو/2019 - 12:23 م
إيران: الهجوم على ناقلة نفط يابانية بالتزامن مع زيارة آبي عملا مشبوها
ناقلة نفط
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وكالات
 
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وصفت إيران الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط إحداهما يابانية ببحر عمان، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى إيران، بأنه عمل مشبوه.

 

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، عبر "تويتر"، إن "الحادثة المشبوهة اليوم فيما يخص ناقلات النفط اليابانية، بالتزامن مع لقاء رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع قائد الثورة الإسلامية في إيران تبعث بالقلق".

 

وتابع موسوي "تأتي هذه الحادثة على عكس التوجهات الإقليمية وتوجهات المنطقة والعالم لخفض التوتر وإعادة الهدوء إلى المنطقة"، مؤكدا أن إيران تدعم التعاون والحوار في المنطقة".

 

وكانت وكالة أنباء كيودو اليابانية قد نقلت عن وزير التجارة الياباني هيروشيغي سيكو أن "واحدة على الأقل من ناقلتي النفط اللتان تعرضتا لهجوم قرب مضيق هرمز يابانية وتعود لشركة كوكوكا سانغيو، ومقرها طوكيو"، مضيفا أنه وجه المسؤولين بجمع المعلومات حول الهجوم.

 

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