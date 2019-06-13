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لايف ON SPORT.. مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر LIVE

الخميس 13/يونيو/2019 - 12:21 م
لايف ON SPORT.. مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر LIVE
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الفجر الرياضي
 
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يلتقي منتخب مصر، مع منتخب تنزانيا اليوم الخميس 13 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الساعة التاسعة مساءً، ضمن الاستعدادات لبطولة الأمم الأفريقية 2019.

 

وسوف تذاع المباراة الودية بين منتخب مصر بقيادة مدربه خافيير أجييري، مع منتخب تنزانيا عبر قناة تايم سبورت، وقناة أون سبورت على قمر النايل سات.

 

ويطمح المنتخب المصري إلى الفوز بالمركز الأول في المجموعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية حتى تكون مسيرته أسهل نوعاً ما في هذه الحالة إذ سيواجه ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، فيما سيتعين على الفراعنة مواجهة ثاني المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا.

 

وتشهد بطولة كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها، حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

 

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب مصر، ضد منتخب تنزانيا في المباراة الودية الاستعدادية لكأس الأمم الأفريقية عبر قناة الفجر الرياضي.

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