ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

3 كيلو بانجو.. سقوط تاجري "كيف" بمنطقة السحر والجمال

الخميس 13/يونيو/2019 - 12:17 م
3 كيلو بانجو.. سقوط تاجري كيف بمنطقة السحر والجمال
Advertisements
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 
Advertisements
تمكنت أجهزة الأمن في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وسلاح ناري.

وأسفر إستهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان "منطقة السحر والجمال" برئاسة اللواء علاء الدين سليم عن ضبط عاطلين، أثناء تواجدهما بمحل إقامتهما بقرية السعدات بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وبحوزتهما، فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، 3 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح للدفاع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.

Advertisements
المزيد عن: عناصر إجرامية السحر والجمال 3 كيلو بانجو
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
مصر - أساسي
x
21:00
تنزانيا - أساسي