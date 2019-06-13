3 كيلو بانجو.. سقوط تاجري "كيف" بمنطقة السحر والجمال
الخميس 13/يونيو/2019 - 12:17 م
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت أجهزة الأمن في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وسلاح ناري.
وأسفر إستهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان "منطقة السحر والجمال" برئاسة اللواء علاء الدين سليم عن ضبط عاطلين، أثناء تواجدهما بمحل إقامتهما بقرية السعدات بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وبحوزتهما، فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، 3 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح للدفاع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.
وأسفر إستهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان "منطقة السحر والجمال" برئاسة اللواء علاء الدين سليم عن ضبط عاطلين، أثناء تواجدهما بمحل إقامتهما بقرية السعدات بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وبحوزتهما، فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، 3 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح للدفاع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.
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