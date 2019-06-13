تراجع سهم دانة غاز بنسبة 3% بعد حادث إنفجار ناقلة نفط بخليج عمان





تصدر التراجعات اليوم في سوق أبوظبي للأوراق المالية سهم دانة غاز بنسبة هبوط وصلت إلى 3.07 بالمائة، عبر تداول 3.391 مليون سهم، بسيولة قدرها 3.139 مليون درهم.





تراجع مؤشر الطاقة في الإمارات بنسبة 1.56 بالمائة، بحلول الساعة 11.45 مساءً بتوقيت الإمارات.





وذلك بعد الأنباء التي جرى تداولها عن حدوث انفجار بسفن ناقلة للنفط في خليج عمان صباح اليوم الخميس، شهدت أسهم الطاقة والنقل في أسواق المال الإماراتية تراجعات ملحوظة، بحسب





وخليج عُمان هو بحر يربط بحر العرب بمضيق هرمز والخليج العربي، بالقرب من سواحل عُمان وباكستان وإيران والإمارات العربية المتحدة.









وحدثت الحادثة الماضية باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.





وأعقب ذلك ما قاله وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، عن تفاصيل تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لهجوم تخريبي، في المياه الإقليمية لدولة الإمارات.









ووصل سعر السهم في تلك اللحظات إلى 0.92 درهم، هابطاً لأدنى سعر منذ 22 مايو الماضي عند سعر 0.92 درهم.