ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مواعيد مباريات ليفربول أمام الفرق الخمسة الكبرى في البريميرليج

الخميس 13/يونيو/2019 - 11:18 ص
مواعيد مباريات ليفربول أمام الفرق الخمسة الكبرى في البريميرليج
ليفربول
Advertisements
طباعة
مصطفي صابر
 
Advertisements
سيفتتح ليفربول  الانجليزي الذي يلعب لصفوفه المصري محمد صلاح في الجولة الأولى  ضمن مواجهات البريميرليج الموسم القادم الفريق الصاعد نوريتش سيتي في التاسع من أغسطس المقبل.
 
كما أسفرت القرعة عن أهم مباريات ليفربول أمام الفرق الكبرى وهي : 

-ليفربول أمام آرسنال  على ملعب "آنفيلد"  في الجولة الثالثة من عمر المسابقة في 24 أغسطس المقبل وفي العودة الأسبوع الـ36، يخرج ليفربول مرة أخرى لزيارة آرسنال على ملعبه "الإمارات" في الثاني من مايو المقبل.


-ليفربول أمام تشيلسي على ملعب " ستامفورد بريدج" في الجولة 6،  في 21 سبتمبر المقبل والعودة  الريدز يستضيف في الجولة قبل الأخيرة منافسه تشيلسي على ملعب "آنفيلد" في التاسع من نفس الشهر.

-ليفربول أمام مانشستر يونايتد على ملعب " أولد ترافولد"  في 19 أكتوبر، على ملعب الأخير أيضًا وهو "الأولد ترافورد" في الجولة التاسعة والعودة في الجولة 22 في ملعب " انفيلد" 

-ليفربول أمام توتنهام في الجولة العاشرة، وتحديدًا في 26 أكتوبر يستضيف ليفربول على ملعبه "آنفيلد" والعودة في الجولة 21  يوم 11 يناير من عام 2020.

-ليفربول أمام مانشستر سيتي في عندما يستضيف السيتي في التاسع من نوفمبر المقبل في الجولة 12 والعودة على ملعب "الاتحاد" ضمن الأسبوع الـ31.
Advertisements
المزيد عن: محمد صلاح ليفربول توتنهام تشيلسي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
مصر - أساسي
x
21:00
تنزانيا - أساسي