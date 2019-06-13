مواعيد مباريات ليفربول أمام الفرق الخمسة الكبرى في البريميرليج

سيفتتح ليفربول الانجليزي الذي يلعب لصفوفه المصري محمد صلاح في الجولة الأولى ضمن مواجهات البريميرليج الموسم القادم الفريق الصاعد نوريتش سيتي في التاسع من أغسطس المقبل.

كما أسفرت القرعة عن أهم مباريات ليفربول أمام الفرق الكبرى وهي :





-ليفربول أمام آرسنال على ملعب "آنفيلد" في الجولة الثالثة من عمر المسابقة في 24 أغسطس المقبل وفي العودة الأسبوع الـ36، يخرج ليفربول مرة أخرى لزيارة آرسنال على ملعبه "الإمارات" في الثاني من مايو المقبل.









-ليفربول أمام تشيلسي على ملعب " ستامفورد بريدج" في الجولة 6، في 21 سبتمبر المقبل والعودة الريدز يستضيف في الجولة قبل الأخيرة منافسه تشيلسي على ملعب "آنفيلد" في التاسع من نفس الشهر.





-ليفربول أمام مانشستر يونايتد على ملعب " أولد ترافولد" في 19 أكتوبر، على ملعب الأخير أيضًا وهو "الأولد ترافورد" في الجولة التاسعة والعودة في الجولة 22 في ملعب " انفيلد"





-ليفربول أمام توتنهام في الجولة العاشرة، وتحديدًا في 26 أكتوبر يستضيف ليفربول على ملعبه "آنفيلد" والعودة في الجولة 21 يوم 11 يناير من عام 2020.





-ليفربول أمام مانشستر سيتي في عندما يستضيف السيتي في التاسع من نوفمبر المقبل في الجولة 12 والعودة على ملعب "الاتحاد" ضمن الأسبوع الـ31.