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تعرف على أول 10 مباريات لـ"أستون فيلا" فى الدورى الإنجليزى

الخميس 13/يونيو/2019 - 11:18 ص
تعرف على أول 10 مباريات لـأستون فيلا فى الدورى الإنجليزى
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محمد جمال
 
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أقيمت اليوم قرعة يطولة الدورى الإنجليزى "البريميرليج" والذى سينطلق يوم 9 أغسطس القادم، لذلك حرص "الفجر الرياضي" على عرض أول 10 مباريات سيخوضها الدولى المصري وقائد الفراعنة أحمد المحمدي مع فريقه أستون فيلا الصاعد حديثاً للبريميرليج، وجائت مبارياته كالتالي :


توتنهام هوتسيبير ضد أستون فيلا يوم 10 أغسطس 2019

أستون فيلا ضد بورنموث يوم 17 أغسطس 2019

أستون فيلا ضد إيفرتون يوم 24 أغسطس 2019

أستون فيلا ضد كريستال بالاس يوم 31 أغسطس 2019

أستون فيلا ضد ويست هام يونايتد يوم 14 سبتمبر 2019

أستون فيلا ضد أرسنال يوم 21 سبتمبر 2019

أستون فيلا ضد بيرنلى يوم 28 سبتمبر 2019

أستون فيلا ضد نوريتش يوم 5 أكتوبر 2019

أستون فيلا ضد برايتون يوم 19 أكتوير 2019

أستون فيلا ضد مانشستر سيتى يوم 26 أكتوبر 2019

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