تعرف على أول 10 مباريات لـ"أستون فيلا" فى الدورى الإنجليزى
الخميس 13/يونيو/2019 - 11:18 ص
محمد جمال
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أقيمت اليوم قرعة يطولة الدورى الإنجليزى "البريميرليج" والذى سينطلق يوم 9 أغسطس القادم، لذلك حرص "الفجر الرياضي" على عرض أول 10 مباريات سيخوضها الدولى المصري وقائد الفراعنة أحمد المحمدي مع فريقه أستون فيلا الصاعد حديثاً للبريميرليج، وجائت مبارياته كالتالي :
توتنهام هوتسيبير ضد أستون فيلا يوم 10
أغسطس 2019
أستون فيلا ضد بورنموث يوم 17 أغسطس
2019
أستون فيلا ضد إيفرتون يوم 24 أغسطس
2019
أستون فيلا ضد كريستال بالاس يوم 31 أغسطس
2019
أستون فيلا ضد ويست هام يونايتد يوم 14
سبتمبر 2019
أستون فيلا ضد أرسنال يوم 21 سبتمبر
2019
أستون فيلا ضد بيرنلى يوم 28 سبتمبر
2019
أستون فيلا ضد نوريتش يوم 5 أكتوبر
2019
أستون فيلا ضد برايتون يوم 19 أكتوير
2019
أستون فيلا ضد مانشستر سيتى يوم 26 أكتوبر
2019
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