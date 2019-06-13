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أودي تعتزم طرح الجيل الرابع لسيارتها "إيه 6 أولرود كواترو" (تفاصيل)

الخميس 13/يونيو/2019 - 11:14 ص
أودي تعتزم طرح الجيل الرابع لسيارتها إيه 6 أولرود كواترو (تفاصيل)
سيارة إيه 6 أولرود كواترو
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تستعد شركة "أودي" لطرح الجيل الرابع لسيارتها الفريدة "إيه 6 أولرود كواترو"، وتستطيع السيارة السير في المناطق الوعرة.

كما زودت أودي المركبة بمساحة شحن واسعة، وكذلك خاصية التحكم في هبوط المنحدرات، بحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

كما تختلف "أولرود" عن "A6" بخواص التصميم الفريد الأكثر خشونة وإمكانيات رباعية منها رفع معدل السيارة عن سطح الطريق والدفع على كل العجلات، وتزويد السيارة بأنظمة تحذير للسائق عند الميل الشديد الذي يهدد بانقلاب السيارة.

وجاء التصميم الداخلي للمقصورة الرئيسية يوفر للسائق شاشات تفاعلية عريضة بحجم 12.3 بوصة و10.1 بوصة، ويدفعها محرك سعته 3.0 لترات، ومكون من 6 أسطوانات ونظام هايبرد خفيف، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات يدفع العجلات الأربع بنظام كواترو.

ومن المتوقع أن يتم طرح السيارة "إيه 6 أولرود كواترو"، في الأسواق خلال خريف هذا العام، مدعُمة بتقنية هايبرد بتيار 48 فولت كهربائي.
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