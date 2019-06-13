مؤشر السعودية يترجع 1.06%بالتعاملات المبكرة

يتعرض سوق الأسهم السعودية لتراجعات قوية خلال جلسة اليوم الخميس، في ظل هبوط شبه جماعي للأسهم، وذلك مع توارد أنباء بشأن تعرض ناقلتين للنفط لحادث في بحر عُمان.





وحذرت هيئة السلامة البحرية البريطانية صباح اليوم الخميس، بشدة من حوادث انفجار وصفتها بالغامضة بمنطقة خليج عمان.





واقتصرت القائمة الخضراء على 20 سهماً خالفت تراجعات السوق بحلول السعة 11 بتوقيت السعودية.





وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في هذه الأثناء 1.06 بالمائة إلى مستوى 8986.42 نقطة ليفقد من خلالها 96.37 نقطة.





وكانت أعلى الارتفاعات في تلك اللحظات لسهم "مسك" الذي صعد 5.61 بالمائة، تلاه سهم أليانز إس إف بنحو 3.69 بالمائة، وارتفع سهم "ميد غلف" بنسبة 2.87 بالمائة.





وسجل "كيان السعودية" أعلى كمية تداول على مستوى قائمة الارتفاعات، بعد التداول على 10 ملايين سهم بلغت قيمتها 126 مليون ريال، وارتفع السهم بنحو 0.49 بالمائة.





وكان سهم الراجحي الأنشط تداولاً من حيث القيمة بنحو 162.011 مليار سهم من خلال التعامل على 2.228 مليون سهم.





وبلغت كمية التداول على مستوى السوق السعودي، في هذه الأثناء 51.16 مليون سهم بقيمة بلغت 1.251 مليار ريال من خلال 39.69 ألف صفقة.