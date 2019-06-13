سعر الدرهم الإماراتى في البنوك أمام الجنيه اليوم الخميس 13 يونيو 2019
الخميس 13/يونيو/2019 - 11:04 ص
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استقر سعر الدرهم الإماراتي استقراره خلال تعاملات اليوم الخميس-6-2019 ليسجل بنك عودة أعلى سعر للشراء بنحو 4.59 جنيها، بينما سجل البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع بقيمة 4.59 جنيها، وجاءت اسعار الدرهم على النحو التالى:
سعر الدرهم الإماراتى في البنوك اليوم
سجل سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلي الكويتي نحو 4.57 جنيها للشراء، و4.60 جنيها للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي فى بنك التعمير والإسكان نحو 4.48 جنيها للشراء، 4.70 جنيها للبيع، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر نحو 4.57 جنيها للشراء، و4.60 جنيها للبيع
واستقر سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزى نحو 4.57 جنيها للشراء، و4.61 جنيها للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية 4.55 جنيها للشراء و4.60 جنيها للبيع.
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