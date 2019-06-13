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أسعار الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الخميس 13 يونيو 2019

الخميس 13/يونيو/2019 - 11:04 ص
أسعار الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الخميس 13 يونيو 2019
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واصل سعر الدينار الكويتي استقراره مقابل الجنيه المصرية في مصر اليوم الخميس 13-6-2019 حيث سجل البنك الأهلي المصري أعلى سعر للشراء بنحو 55.19 جنيهًا، بينما سجل بنك كريدي أجريكول أقل سعر للبيع بقيمة 54.2 جنيها، لتصبح أسعار صرف الدينار الكويتي وفقا لأخر تحديث كالتالي: 

اسعار الدينار الكويتى في البنوك 

سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري الخليجي
54،90 جنيها للشراء
 55،60 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر
 55،19 جنيها للشراء
55،62 جنيها للبيع

 سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
54،90 جنيها للشراء
55،69 جنيها للبيع

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى
 55.16 جنيها للشراء
 55.51 جنيها للبيع

 سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

 55،12 جنيها للشراء
 56،55 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك التعمير والإسكان
54.60 جنيها للشراء 
55.65 جنيها للبيع

سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي
55،31 جنيها للشراء
56،08 جنيها للبيع.

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