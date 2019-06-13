موعد الصدام الناري الجديد بين السيتي وليفربول في البريمير ليج 2019-2020

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي صباح اليوم الخميس جدول مباريات المسابقة للموسم الجديد (2019-2020)، والذي ينطلق يوم 9 أغسطس المقبل.

وكان مانشستر سيتي تُوج بلقب بريميرليج للموسم الماضي (2018-19)، فيما احتل ليفربول الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح المركز الثاني.

وتحدد التاسع من نوفمبر المقبل موعداً لمباراة الدور الأول التي تجمع بين فريقا ليفربول ومانشستر سيتى بملعب "أنفيلد"، فى النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

فى حين يستضيف ملعب "الاتحاد" مباراة الدور الثاني التي تجمع الفريقين فى الرابع من أبريل المقبل.