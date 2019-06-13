خبراء "بوينج": طائرة الأحلام B787-9 المنضمة لأسطول "مصر للطيران" الأكثر مبيعا ونجاحا

قال Ekene Okpareke محلل تسويق بشركة بوينج العالمية، إن عائلة البوينج B787 وخاصة طراز B787-9 التي تعاقدت مصر للطيران على شراء 6 طائرات منه هو الأكثر مبيعا ورواجا في فئته حول العالم.





وأضاف أن شركة بوينج تعاقدت على تلبية 444 طلب شراء، حتى الآن، من طراز B787-9 ويتم تنفيذ 1554 رحلة يوميا لطرازات الدريملاينر المختلفة بمعدل إقلاع طائرة كل دقيقة حيث تم نقل 360 مليون راكب، حتى الآن، بهذه الطائرات على متن 1.76000 رحلة طيران بنسبة انتظام 99.41%.





وأضاف "Okpareke" لوفد مصر للطيران المتواجد، بمدينة سياتل الأمريكية حاليا لاستلام الطائرة الثالثة من طراز البوينجDreamliner B787-900، أن عائلة الدريملاينر ساهمت في إضافة 230 مدينة جديدة لشبكة خطوط شركات الطيران المتعاقدة عليها وعلى سبيل المثال خط واشنطن لمصر للطيران نظرا لكفاءة تشغيله وانخفاض نفقات الصيانة والأقل استهلاكا للوقود والأكثر أمانا ورفاهية فضلا عن قدرته في الوصول لنقاط بعيدة المدى.





من ناحية أخرى، قال Kent D. Craver، المدير الإقليمي لمبيعات وتسويق كبائن الطائرات بشركة بوينج، إنه تم مراعاة العوامل والتأثيرات النفسية وخبرات المسافرين لتحقيق أعلى قدر من الرفاهية والراحة لركاب الدريملاينر من خلال الاهتمام بروعة التصميم والديكورات والألوان والإضاءة والارتفاعات الكبيرة داخل كابينة الطائرة وزيادة مساحة النوافذ الزجاجية لإتاحة أكبر قدر من الرؤية في المحيط الخارجي للطائرة والاستمتاع بتجربة السفر.





من جانبه قال gem pro، مدير مركز الاتصالات والاستعلامات بشركة بوينج، إننا نعمل على خدمة عملائنا من شركات الطيران على مدار 24 ساعة ومساعدتهم لخلق قنوات ربط واتصال بين الصانع والمشغل بعد البيع لمعرفة أي مشكلات أو جوانب فنية تساعد على تطور مراحل تصنيع الطائرات ولدينا وكلاء ومندوبين بجميع دول العالم لتحقيق التواصل بين شركات الطيران والصانع بوينج وخاصة لتقديم خدمات الصيانة والخدمات اللوجستية الأخرى ونحن سعداء بالتعاون مع مصرللطيران في تحديث أسطولها الجوي وخاصة ان التعاون بين الشركتين ممتد لمايقرب من 60 عاما في صناعة النقل الجوي.





وكان وفد إعلامي قد قام بجولة تفقدية نظمتها شركة بوينج إلى مصنع إيڤيريت علي هامش استلام الطائرة الثالة من طراز البوينج دريملاينر B787-9، بهدف الإطلاع على خطوات تصنيع الطائرات وطلائها، حيث يعد هذا المصنع أكبر منشأة لتصنيع الطائرات العريضة على مستوى العالم، وهو متخصص في إنتاج طرازات البوينج B747، B767، وعائلة الدريملاينر وB777،وأحدث طرازات الشركة مؤخراً وهو B777X.





ويتضمن المصنع عدد من المباني الملحقة به منها هناجر الطلاء حيث تمكس الطائرة بهذا الهنجر ما يقرب من ١٠ أيام وهو متوسط الفترة التي تستغرقها أية طائرة ليتم طلائها بالكامل، كما يتوفر أيضاً ميادين متسعة خاصة لاختبارات الطيران بالإضافة إلى مركز استلام الطائرات.



