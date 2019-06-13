ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

انطلاق الدورة الـ8 من المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة

الخميس 13/يونيو/2019 - 10:57 ص
انطلاق الدورة الـ8 من المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

انطلقت فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة، على مسرح محمد السادس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن بالوطن العربي.


وشهد حفل الافتتاح أجواء موسيقية استعراضية، وبعض الرقصات الشعبية المغربية، التي شارك فيها الحضور، وسادت أجواء البهجة على الحفل.


وتعقد الدورة الثامنة للمهرجان المغربي للفيلم بـ”وجدة”، في الفترة من 11 إلى 15 يونيو 2019، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس.


ويترأس الدورة الثامنة الناقد والأستاذ الجامعي وأحد رموز السينما الجزائرية أحمد البجاوي، إلى جانب عضوية كل من السيناريست والمخرج والمنتج المغربي حسن بنجلون، والمخرجة والمنتجة التونسية سلمى بكار، والباحثة والسوسيولوجية المغربية عائشة بلعربي، والمخرج الموريتاني عبد الرحمان لاهي.


وتكرم الدورة الثامنة للمهرجان في حفلي الافتتاح والختام، كلا من المخرج الجزائري رشيد بوشارب، والممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان، والمخرج المغربي كمال كمال، والممثل المصري شريف منير، والمخرج المغربي سعيد الشرايبي، والمخرج والممثل المغربي محمد بنقدور.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
مصر - أساسي
x
21:00
تنزانيا - أساسي