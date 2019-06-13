انطلاق الدورة الـ8 من المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة

انطلقت فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة، على مسرح محمد السادس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن بالوطن العربي.





وشهد حفل الافتتاح أجواء موسيقية استعراضية، وبعض الرقصات الشعبية المغربية، التي شارك فيها الحضور، وسادت أجواء البهجة على الحفل.



