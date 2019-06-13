انطلاق الدورة الـ8 من المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة

انطلقت فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة، على مسرح محمد السادس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن بالوطن العربي.
وشهد حفل الافتتاح أجواء موسيقية استعراضية، وبعض الرقصات الشعبية المغربية، التي شارك فيها الحضور، وسادت أجواء البهجة على الحفل.
وتعقد الدورة الثامنة للمهرجان المغربي للفيلم بـ”وجدة”، في الفترة من 11 إلى 15 يونيو 2019، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس.
ويترأس الدورة الثامنة الناقد والأستاذ الجامعي وأحد رموز السينما الجزائرية أحمد البجاوي، إلى جانب عضوية كل من السيناريست والمخرج والمنتج المغربي حسن بنجلون، والمخرجة والمنتجة التونسية سلمى بكار، والباحثة والسوسيولوجية المغربية عائشة بلعربي، والمخرج الموريتاني عبد الرحمان لاهي.
وتكرم الدورة الثامنة للمهرجان في حفلي الافتتاح والختام، كلا من المخرج الجزائري رشيد بوشارب، والممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان، والمخرج المغربي كمال كمال، والممثل المصري شريف منير، والمخرج المغربي سعيد الشرايبي، والمخرج والممثل المغربي محمد بنقدور.