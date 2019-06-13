فالفيردي يخبر رئيس برشلونة بقائمة الراحلين
الخميس 13/يونيو/2019 - 10:55 ص
مصطفي صابر
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تناقش المدرب إرنستو فالفيردي مع رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، لمناقشة استعدادات الفريق للموسم القادم.
وأشارت الصحيفة الإسبانية"سبورت" ، إن جوسيب بارتوميو يشعر بالقلق إزاء كمية التسريبات التي تتعلق بصفقات برشلونة الجديدة، ما يجعل المفاوضات أكثر صعوبة وتعثر.
وأوضحت التقارير إلى أن قوانين اللعب النظيف للفيفا، إلى أن برشلونة قادر على إنفاق 100 مليون يورو على التعاقدات هذا الصيف فقط، بالإضافة إلى ما يمكن أن يجلبه من اللاعبين المباعة.
وهذا ما يفرض على برشلونة بيع بعض نجومه أصحاب القيمة المالية الكبرى، لكي يمكنه جلب صفقات جديدة مثل، عثمان ديمبيلي وإيفان راكيتيتش وفيليبي كوتينيو وصامويل أومتيتي، كما تمت الموافقة بالفعل على رحيل برنس بواتينج وجيلسون موريلو،توماس فيرمايلين إلى جانب دينيس سواريز..
وأخبر بارتوميو فالفيردي، أن نيلسون سيميدو، من الممكن أن يبحث عن نادٍ آخر للانضمام إلى صفوفه لانه لم يكن في حساب المدرب في الموسم الجديد.
يذكر أن رئيس نادي أتليتكو مدريد أعلن بالأمس الاربعاء عن ذهاب نجمه السابق أنطوان جريزمان الى نادي برشلونة الأسباني.
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