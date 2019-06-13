غدًا.. . خالد عبد الرحمن يحيي حفلا غنائيا بالقصيم

شارك الفنان خالد عبد الرحمن جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بتغريدة كشف من خلالها عن موعد حفله الغنائي الجديد الذي سيحييه خلال الأيام المقبلة بجانب فنان العرب محمد عبده.





ونشر خالد عبد الرحمن الملصق الدعائي للحفل الذي سيقام يوم الجمعة المقبل، وغرد قائلا "السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جمهوري الحبيب بإذن الله سوف يقام حفل غنائي يوم الجمعه في القصيم بتاريخ 14 / 6/ 2019م، نلتقيكم على الموعد بإذن الله".