"الأمن القومي المصري وتحدياته" في النسخة الثالثة لنموذج محاكاة الجامعة المصرية

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شهد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، نموذج محاكاة الجامعة المصرية في نسخته الثالثة ندوة بعنوان "تحديات الأمن القومي المصري وأثرها على بقاء الدولة" والتي ألقاها العقيد أحمد فتح الله مدير التربية العسكرية بالجامعة.



وبدأت الندوة بحديث عن القوات المسلحة المصرية ودورها في تحقيق وحفظ الأمن على المستويين الداخلي والخارجي وأهمية مصر على الخريطة الإقليمية والدولية. كما تطرق إلى الحديث عن دوائر الخطر بالمنطقة العربية وكيف نجحت الدولة المصرية في إدارة العديد من الملفات في المنطقة بنجاح. من ناحية أخرى أوصى العقيد بضرورة خلق الثقة في القيادات بمختلف مواقعهم حيث أن للقيادة دائمًا منظور أوسع ورؤية أكبر لكافة القضايا والأمور من جوانبها الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية والسياسية. تخلل الحديث بعض المناقشات وقام بالرد على الكثير من التساؤلات التي طرحها المتدربين بالنموذج. وفى نهاية الحديث.



وقام الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة بتوعية المتدربين بضرورة نقل ما تم تعلمه خلال هذه الندوة للطلاب وشدد على ضرورة المشاركة في تلك اللقاءات التي من شأنها رفع الوعى لديهم باعتبارهم قيادات الجامعة في المستقبل.



وفي الختام شكر رئيس الجامعة العقيد مدير التربية العسكرية على استجابته للمشاركة في تقديم هذه الندوة، وعلى دوره المتميز في التوعية السليمة للطلاب من خلال دورات التربية العسكرية بالجامعة. حضر الندوة من فريق الاشراف على نموذج المحاكاة بالجامعة الدكتور حسين عبدالباسط، الدكتورة نجوى يسين الهوارى، مدرس مساعد محمد رمضان العتمانى ؛ وعدد من شباب أعضاء هيئة التدريس من خريجي النسختين الأولى والثانية لنموذج المحاكاة.