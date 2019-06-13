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ندب "المعمل الجنائي" لمعاينة حريق شقة بالدرب الأحمر

الخميس 13/يونيو/2019 - 10:55 ص
ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة بالدرب الأحمر
أرشيفية
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داليا عادل
 
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أمرت نيابة الدرب الأحمر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل شقة سكنية بعقار في الدرب الأحمر، دون وقوع إصابات وإرسال تقرير مفصل للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

وتعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في الدرب الأحمر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
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