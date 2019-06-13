ندب "المعمل الجنائي" لمعاينة حريق شقة بالدرب الأحمر
الخميس 13/يونيو/2019 - 10:55 ص
داليا عادل
Advertisements
Advertisements
أمرت نيابة الدرب الأحمر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل شقة سكنية بعقار في الدرب الأحمر، دون وقوع إصابات وإرسال تقرير مفصل للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.
وتعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في الدرب الأحمر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
وتعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في الدرب الأحمر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
Advertisements
المزيد عن: معمل جنائى حريق شقة الدرب الاحمر
- النيابة تعاين حريق شقة سكنية بحلوان
- انتداب المعمل الجنائي لمعاينه حريق شقة باﻷزبكية
- المعمل الجنائي يعاين حريق شقة سكنية بمدينة نصر.. والنيابة تطلب التحريات
- حريق داخل شقة سكنية بمدينة نصر من دون إصابات
- إخماد حريق داخل شقة سكنية في مدينة نصر بدون وقوع إصابات
- رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق شب داخل شقة سكنية بالمرج
- إخماد حريق داخل شقة في حلوان من دون إصابات
- الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالمطرية
- انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بحدائق القبة
- النيابة تأمر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية في السلام