تفاصيل فيلم محمد إمام الجديد

شارك الفنان محمد إمام جمهوره، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة أظهر من خلالها تعاقده على فيلم سينمائي جديد من المقرر أن يبدأ التحضير الفعلي له خلال الفترة المقبلة.





وعلق "إمام"، على الصورة وقال: "إن شاء الله.. بإذن الله فيلم مفاجأة.. مع مخرج عملاق.. في حدوتة ماتعملش زيها قبل كده، مع المنتج والموزع الكبير الأستاذ يوسف الطاهر، وشريك رحلة النجاح أخويا أحمد بدوي، إن شاء الله هقدملكم حاجة جامدة ومختلفة تليق بيكم.. دعواتكم".