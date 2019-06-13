موعد صدام "النني" ضد "المحمدي" بالدوري الإنجليزي الجديد





يلتقي فريق أرسنال المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد النني، مع أستون فيلا الذي يضم مواطنه أحمد المحمدي، يوم 21 سبتمبر المقبل في الدوري الإنجليزي "البريميرليج" بالموسم الجديد 2019/2020، على ملعب "الامارات" معقل الجانرز.



