موعد صدام "النني" ضد "المحمدي" بالدوري الإنجليزي الجديد
الخميس 13/يونيو/2019 - 10:50 ص
علاء خليف
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يلتقي فريق أرسنال المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد النني، مع أستون فيلا الذي يضم مواطنه أحمد المحمدي، يوم 21 سبتمبر المقبل في الدوري الإنجليزي "البريميرليج" بالموسم الجديد 2019/2020، على ملعب "الامارات" معقل الجانرز.
بينما ستقام مباراة الدور الثاني بين أرسنال وأستون فيلا يوم 9 مايو المقبل على ملعب "فيلا بارك".
الجدير بالذكر أن استون فيلا يفتتح مشواره بالدوري الانجليزي بمواجهة فريق توتنهام يوم 10 أغسطس المقبل، بينما يلتقي فريق أرسنال مع نيوكاسل يونايتد يوم 11 من نفس الشهر في الجولة الأولي من البريميرليج.
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