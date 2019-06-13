تعرف على موعد مباريات محمد صلاح ضد النني والمحمدي بالدوري الإنجليزي





يفتتح نادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، مشواره بالنسخة الجديدة من الدوري الانجليزي بمواجهة فريق نوريتش سيتى فى التاسع من أغسطس المقبل، علي ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.

ويواجه فريق ليفربول نظيره أرسنال المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد النني يوم 24 أغسطس المقبل على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، بينما ستقام مباراة الدور الثاني بين الفريقين يوم 2 مايو المقبل على ملعب "الإمارات" معقل الجانرز.

بينما سيلتقي ليفربول مع فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الظهير الأيمن لمنتخب مصر "أحمد المحمدي" يوم 2 نوفمبر المقبل على ملعب الأخير، بينما ستقام مباراة الدور الثاني بين الفريقين يوم 11 أبريل المقبل على ستاد "أنفيلد" معقل الريدز.

يذكر أن استون فيلا يفتتح مشواره بالدوري الانجليزي بمواجهة فريق توتنهام يوم 10 أغسطس المقبل، بينما يلتقي فريق أرسنال مع نيوكاسل يونايتد يوم 11 من نفس الشهر في الجولة الأولي من البريميرليج.