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أصالة لـ محمد عبده: أنت هواء الوطن وأمانه

الخميس 13/يونيو/2019 - 10:46 ص
أصالة لـ محمد عبده: أنت هواء الوطن وأمانه
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الفجر الفني
 
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هنأت الفنانة أصالة نصري، فنان العرب محمد عبده، بذكرى ميلاده، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

وقالت "أصالة" في رسالتها: "وللغالي القدوة القدير المُحترم.. أستاذ الفنّ والذّوق والرقيّ والمثابرة.. كلّ عام وأنتَ هواء هذا الوطن وأمانه".

وأضافت: "كلّ عام وأنت المتربّع المُبهر المهتّم بتفاصيل عمله، وفي كلّ مرّة بشكل مختلف، متجدّد بغضّ المشاعر، وبريء الابتسامة، حنون لطيف، كلّ عام وأنت الخير.. محمّد عبده".
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