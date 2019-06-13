أصالة لـ محمد عبده: أنت هواء الوطن وأمانه

هنأت الفنانة أصالة نصري، فنان العرب محمد عبده، بذكرى ميلاده، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر".





وقالت "أصالة" في رسالتها: "وللغالي القدوة القدير المُحترم.. أستاذ الفنّ والذّوق والرقيّ والمثابرة.. كلّ عام وأنتَ هواء هذا الوطن وأمانه".





وأضافت: "كلّ عام وأنت المتربّع المُبهر المهتّم بتفاصيل عمله، وفي كلّ مرّة بشكل مختلف، متجدّد بغضّ المشاعر، وبريء الابتسامة، حنون لطيف، كلّ عام وأنت الخير.. محمّد عبده".