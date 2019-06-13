أصالة لـ محمد عبده: أنت هواء الوطن وأمانه
الخميس 13/يونيو/2019 - 10:46 ص
الفجر الفني
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هنأت الفنانة أصالة نصري، فنان العرب محمد عبده، بذكرى ميلاده، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر".
وقالت "أصالة" في رسالتها: "وللغالي القدوة القدير المُحترم.. أستاذ الفنّ والذّوق والرقيّ والمثابرة.. كلّ عام وأنتَ هواء هذا الوطن وأمانه".
وأضافت: "كلّ عام وأنت المتربّع المُبهر المهتّم بتفاصيل عمله، وفي كلّ مرّة بشكل مختلف، متجدّد بغضّ المشاعر، وبريء الابتسامة، حنون لطيف، كلّ عام وأنت الخير.. محمّد عبده".
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