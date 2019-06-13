توتنهام يسعى لخطف هدف ريال مدريد
الخميس 13/يونيو/2019 - 09:49 ص
مصطفي صابر
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كشفت شبكة "سكاي سبورتس" بأن نادي توتنهام الإنجليزي يدخل في تفاوض جاد مع إدارة ليون الفرنسي من أجل الحصول على خدمات الشاب الفرنسي تانجوي ندومبيلي.
وفي الاونة الاخيرة ارتبط اسم ندومبيلي بالانتقال الى ريال مدريد الإسباني، حيث يشد انتباه زين الدين زيدان مدرب المرينجي الحالي، ولكن يبدو بأنه سيخسر معركته أمام ليون بعد التفاوض الجاد من توتنهام.
وأوضحت "سكاي سبورت" بأن إدارة توتنهام هوتسبير في المراحل الأولى من التفاوض مع نادي ليون الفرنسي، من اجل التعاقد مع لاعب خط الوسط ندومبيلي.
وتابعت الشبكة أن النادي اللندني يتابع اللاعب صاحب الـ22 عام منذ الموسم الماضي ، ليكون بديلاً لموسى ديمبيلي، وكان السبيرز قد قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع اللاعب.
و بعد رحيل موسى ديمبيلي إلى الصين في المركاتو الشتوي الماضي، فإن توتنهام يرغب بجدية في التعاقد مع تانجوي ندومبيلي، ومن المتوقع أن يصل سعره لـ 67 مليون يورو تقريبًا من قبل ادارة ليون.
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