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عاجل.. خام برنت يرتفع 2% بعد الهجوم على ناقلتى نفط بخليج عمان

الخميس 13/يونيو/2019 - 09:44 ص
عاجل.. خام برنت يرتفع 2% بعد الهجوم على ناقلتى نفط بخليج عمان
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 صعدت أسعار النفط في الأسواق العالمية،  إذ ارتفع خام برنت أكثر من 2%، والخام الأميركي بـ 1.5 %، وذلك على خلفية تعرض ناقلتي نفط لحادث في خليج عمان لم يتم الطشف عن ملابساته.

ونقلت بلومبيرغ عن البحرية الأميركية قولها إن ناقلتي نفط في خليج عمان تعرضتا لأضرار نتيجة هجوم محتمل، فيما ذكرت "رويترز" أنه تم إخلاء ناقلتي نفط في خليج عُمان بعد الحادث، مشيرة إلى أن الطاقم بات في وضع آمن.

وأوضحت مصادر لـ"رويترز" أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير" بينما الناقلة الثانية اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما".

وطالب مركز عمليات التجارة البحرية، التي تديرها البحرية البريطانية، بتوخي "الحذر الشديد"، وأصدرت وضع "حالة التأهب" في وقت مبكر يوم الخميس، دون مزيد من التفاصيل


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