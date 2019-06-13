إغلاق مكاتب حكومة هونج كونج حتى يوم الجمعة وسط الاحتجاجات
الخميس 13/يونيو/2019 - 09:35 ص
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
Advertisements
قالت حكومة هونج كونج، في بيان اليوم الخميس، إن المكاتب الحكومية في هونج كونج ستبقى مغلقة يومي الخميس والجمعة لأسباب تتعلق بالسلامة في أعقاب مظاهرات حاشدة ضد التغييرات المقترحة على قانون تسليم المجرمين.
وجاء في البيان: "لأسباب أمنية، سيتم إغلاق مكاتب الحكومة المركزية مؤقتًا اليوم وغدًا (13 و 14 يونيو)".
حددت حكومة المنطقة الإدارية الخاصة، أن موظفي المكاتب الحكومية في هونج كونج يجب ألا يحضروا إلى المكاتب بل يعملون وفقًا لخطط الطوارئ الخاصة بمكاتبهم أو إداراتهم.
وأضافت حكومة هونج كونج: "سيتم تأجيل او الغاء جميع زيارات المكاتب الحكومية".
احتج عشرات الآلاف من الأشخاص في هونج كونج يوم الأربعاء على التعديلات المقترحة التي يرون أنها هجوم على الحكم الذاتي لهونج كونج.
Advertisements
المزيد عن: هونج كونج المكاتب الحكومية في هونج كونج الصين
- الحكومة الصينية: نتيجة انتخابات هونج كونج نزيهة وعادلة
- قنصلية المملكة في هونج كونج تعلن فتح سجل المبايعة للأمير "محمد بن سلمان"
- وسط مخاوف.. هونج كونج تقدم قوانين منقحة لتسليم المجرمين
- كندا وبريطانيا قلقان إزاء مشروع قانون تسليم المجرمين في هونج كونج
- هونج كونج تقترح ضمانات لتعديلات قانون تسليم المجرمين
- احتجاجات عارمة بشوارع هونج كونج على قانون تسليم المجرمين للصين
- تقرير: حكومة هونج كونج لن تسحب مشروع قانون تسليم المجرمين
- الصين تعلن دعمها لمشروع قانون تسليم المجرمين في هونج كونج
- ناشطة من هونج كونج يتعهد بمقاومة قانون تسليم المجرمين إلى الصين