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إغلاق مكاتب حكومة هونج كونج حتى يوم الجمعة وسط الاحتجاجات

الخميس 13/يونيو/2019 - 09:35 ص
إغلاق مكاتب حكومة هونج كونج حتى يوم الجمعة وسط الاحتجاجات
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مـحــمد حســــــــــين
 
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قالت حكومة هونج كونج، في بيان اليوم الخميس، إن المكاتب الحكومية في هونج كونج ستبقى مغلقة يومي الخميس والجمعة لأسباب تتعلق بالسلامة في أعقاب مظاهرات حاشدة ضد التغييرات المقترحة على قانون تسليم المجرمين.

وجاء في البيان: "لأسباب أمنية، سيتم إغلاق مكاتب الحكومة المركزية مؤقتًا اليوم وغدًا (13 و 14 يونيو)".

حددت حكومة المنطقة الإدارية الخاصة، أن موظفي المكاتب الحكومية في هونج كونج يجب ألا يحضروا إلى المكاتب بل يعملون وفقًا لخطط الطوارئ الخاصة بمكاتبهم أو إداراتهم.

وأضافت حكومة هونج كونج: "سيتم تأجيل او الغاء جميع زيارات المكاتب الحكومية".

احتج عشرات الآلاف من الأشخاص في هونج كونج يوم الأربعاء على التعديلات المقترحة التي يرون أنها هجوم على الحكم الذاتي لهونج كونج.
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