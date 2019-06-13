إغلاق مكاتب حكومة هونج كونج حتى يوم الجمعة وسط الاحتجاجات

قالت حكومة هونج كونج، في بيان اليوم الخميس، إن المكاتب الحكومية في هونج كونج ستبقى مغلقة يومي الخميس والجمعة لأسباب تتعلق بالسلامة في أعقاب مظاهرات حاشدة ضد التغييرات المقترحة على قانون تسليم المجرمين.