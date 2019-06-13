10 نجوم سنة أولى أمم إفريقيا

تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، لذلك يستعرض "الفجر الرياضي" أبرز 10 لاعبين لأول مرة سيمثلوا منتخبات بلادهم في البطولة الأقوي في القارة، في التقرير الأتي :





1_ عبد الرازق حمدالله:

مهاجم النصر السعودي والذي عاد بعد غياب دام لسنوات للإنضمام للمنتخب المغربي بعدما قدم موسم تاريخي في الدوري السعودي ليقوم المدير الفني الفرنسي هيرفي رونار بضمه لقائمة أسود الأطلسي التى ستشارك فى بطولة كأس أمم إفريقيا بمصر، وشارك حمدالله الموسم السابق فى 32 مباراة سجل خلالهما 46 هدف بواقع 34 هدف بالدوري و11 هدف ببطولة الكأس وهدف ببطولة أسيا، ليكون صاحب الرقم القياسي فى التسجيل ببطولة الدوري السعودى فى تاريخه برصيد 34 هدف فى موسم واحد، ويعد البالغ من العمر 28 عاما هو أحد مهاجمى منتخب المغرب الذى كان أول إنضمام له عام 2012 وشارك فى 16 مباراة دولية سجل خلالهم 8 أهداف ولكن كان أخر مباراة شارك بها مع أسود الأطلسي كانت أمام منتخب غينيا عام 2015.





2_ محمد الشناوي:

حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر والذى حرس عرين الفراعنة في كأس العالم الأخير بروسيا، شارك هذا الموسم في 32 مباراة مع الأهلي حافظ علي نظافة شباكه في 17 مباراة ودخل مرماه 17 هدف، وله 9 مباريات دولية.





3_ حكيم زياش:

نجم الكرة المغربية والصاعد بقوة الصاروخ بعد تألقه في صفوف أياكس امستردام الهولندى وقيادته للصعود لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وشارك صاحب ال 26 عاما مع أياكس فى 49 مباراة سجل خلالهم 21 هدف وصنع 24 هدف، وتبلغ قيمته التسويقية 35 مليون يورو مما جعل العديد من الأندية الكبري في العالم تنوى التعاقد معه.





4_ يوسف عطال:

ظهير أيمن منتخب الجزائر ونادي نيس الفرنسي لعب هذا الموسم 30 مباراة سجل 6 أهداف وصنع هدف وله مع منتخب بلاده 7 مباريات ذولية سجل خلالها هدف.





5_ أيمن أشرف:

الظهير الأيسر للنادي الأهلى والأساسي لمنتخب مصر والذي شارك هذا الموسم في 38 مباراة مع الأحمر وسجل خلالهم هدفين وله 9 مباريات دولية.





6_ أسامة الحدادى:

الظهير الأيسر لمنتخب تونس ولاعب ديجون الفرنسي والذى جعل الان جريس المدير الفنى لمنتخب تونس يطيح بلاعب الأهلى على معلول، وشارك الحدادى الموسم المنقضي فى 39 مباراة سجل هدفين وصنع هدفين.





7_ يوسف البلايلي:

لاعب المنتخب الجزائرى والذى شارك هذا الموسم فى 28 مباراة وسجل خلالهم 6 أهداف وصنع 10 أهداف.





8_مباي دياني:

مهاجم جالطة سراي التركي ومنتخب السنغال والذي لعب مواسم مميزة بجانب نجم مصر محمود حسن تريزيجيه في قاسم باشا قبل أن ينتقل في يناير الماضي للفريق الكبير جالطة سراي التركي، ويعد أحد اللاعبين الأساسيين مع أسود التيرانجا والذي شارك هذا الموسم في 36 مباراة سجل خلالهم 31 هدف وصنع 4 أهداف وشارك اللاعب دولياً في أخر 4 مباريات للسنغال بعد ان إنضم في سبتمبر 2018.





9_ديلان بروان:

مدافع منتخب تونس والذي يلعب في صفوف جينت البلجيكي،شارك هذا الموسم في 33 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف وله 9 مباريات دولية سجل خلالهم هدف.





10_ أنيس البدري:

لاعب منتخب تونس ولاعب الترجى التونسي والذى شارك هذا الموسم فى 31 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 5 أهداف وله 16 مباراة دولية سجل خلالهم 5 أهداف.