إصابة ناقلة نفط بطوربيد في خليج عمان
الخميس 13/يونيو/2019 - 09:27 ص
وكالات
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أفادت وكالة
"رويترز" أن ناقلة نفط مملوكة لشركة
"فرونت لاين" النرويجية قد أصيبت بطوربيد قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية،
صباح اليوم الخميس.
هذا وقال الأسطول
الخامس الأمريكي إن البحرية الأمريكية موجودة في منطقة الحادث وتقدم المساعدة.
وفي وقت سابق أعلنت
البحرية البريطانية أنها على علم بحادث وقع في خليج عمان بالقرب من الساحل الإيراني.
وقالت وسائل إعلام
إيرانية، نقلا عن مصادر محلية عمانية إن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه
بحر عمان، صباح اليوم الخميس.
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