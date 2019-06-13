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كيانو ريفز يحتفل بالعرض الخاص من فيلم TOY STORY بلوس أنجلوس

الخميس 13/يونيو/2019 - 09:44 ص
كيانو ريفز يحتفل بالعرض الخاص من فيلم TOY STORY بلوس أنجلوس
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أحمد جمال أحمد
 
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بدأ كل من النجم توم هانكس والنجم تيم آلين الحملة الترويجية للجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة الشهير حكاية لعبة، بافتتاحهما للعرض الخاص للفيلم بمدينة لوس أنجلوس.

 

 

ونشرت شركة ديزني البوستر الرسمي للجزء الرابع المنتظر من فيلم الرسوم المتحركة الشهير قصة لعبة، وظهر على البوستر شخصيات الفيلم الرئيسية "وودي" و"باظ يطير".

 

 

وكانت قد أعلنت شركة ديزني انضمام النجم الكبير كيانو ريفز لفريق عمل الفيلم بتجسيده لأحد الأصوات الرئيسية به، والتي لم يكشف عنها حتى الآن.

 

ومن المنتظر عودة الجزء الرابع لأشهر فيلم رسوم متحركة في يونيو الجاري من بطولة النجم توم هانكس والنجم توم ألين في الأصوات الرئيسية.

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